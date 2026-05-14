Zebra Technologies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zebra Technologies hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,72 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,62 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 1,50 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,30 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at