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29.10.2026 06:31:29
Zedge B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Zedge B präsentierte in der am 26.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zedge B im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 7,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,010 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Zedge B ein Ergebnis je Aktie von -0,170 USD vermeldet.
Umsatzseitig wurden 31,63 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Zedge B 29,40 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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