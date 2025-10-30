|
Zedge B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Zedge B hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,45 Prozent auf 7,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Zedge B vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,170 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,650 USD je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig standen 29,40 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 2,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Zedge B 30,09 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
