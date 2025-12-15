|
Zedge B legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Zedge B präsentierte am 12.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 USD gegenüber -0,020 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Zedge B im vergangenen Quartal 7,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zedge B 7,2 Millionen USD umsetzen können.
