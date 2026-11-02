Zee Entertainment Enterprises stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zee Entertainment Enterprises gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 INR, nach 0,790 INR im Vorjahresvergleich.

Zee Entertainment Enterprises hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,25 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19,69 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at