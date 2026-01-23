Zee Entertainment Enterprises stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Zee Entertainment Enterprises hat am 22.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,62 INR. Im Vorjahresviertel hatte Zee Entertainment Enterprises 1,70 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,23 Prozent auf 22,80 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,79 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 1,70 INR je Aktie sowie einen Umsatz 22,83 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at