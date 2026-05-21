Zee Entertainment Enterprises verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Zee Entertainment Enterprises ließ sich am 19.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zee Entertainment Enterprises die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,08 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Zee Entertainment Enterprises ein EPS von 1,96 INR in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,29 Prozent auf 20,25 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,84 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,82 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Zee Entertainment Enterprises 7,08 INR je Aktie verdient.

Umsatzseitig standen 80,99 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 2,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Zee Entertainment Enterprises 82,94 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 3,77 INR je Aktie sowie einen Umsatz von 81,34 Milliarden INR festgelegt.

Redaktion finanzen.at