Zee Entertainment Enterprises vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Zee Entertainment Enterprises hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,79 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,50 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,07 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 18,25 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,949 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 19,24 Milliarden INR gesehen.

Redaktion finanzen.at