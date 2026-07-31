Zee Learn: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Zee Learn hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,26 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zee Learn in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 933,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 1,08 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at