Zee Learn legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Zee Learn hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,08 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Zee Learn ein EPS von -0,120 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zee Learn in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 796,7 Millionen INR im Vergleich zu 747,4 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at