Zee Learn öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Zee Learn hat am 22.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,39 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zee Learn ein EPS von 0,520 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zee Learn im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,77 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,59 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,18 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,390 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,39 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 3,72 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at