Zee Learn stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Zee Learn hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,19 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,120 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 742,5 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 27,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 581,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at