Zee Media hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Zee Media lud am 29.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,42 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,590 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zee Media in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,58 Milliarden INR im Vergleich zu 1,56 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,030 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Zee Media ein Gewinn pro Aktie von -1,910 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 7,59 Milliarden INR – ein Plus von 22,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Zee Media 6,22 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at