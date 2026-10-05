ZEEKR Aktie
WKN DE: A4ZZZZ / ISIN: US98923K1034
|
05.10.2026 14:21:00
Zeekr 9X Ultra AWD: Serieller Hybrid mit 660 kW und 330 kW Ladeleistung
Das sechssitzige Luxus-PHEV Zeekr 9X fährt mit Zweiliter-Benziner und Generator für je einen E-Motor pro Achse, 55-kWh-Akku und 330 kW Ladeleistung.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ZEEKR
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu ZEEKR
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX beenden volatilen Handel etwas fester -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX konnte sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.