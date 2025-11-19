ZEEKR mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ZEEKR lud am 16.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,43 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,670 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 72,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,56 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,41 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at