Zefiro Methane: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Zefiro Methane hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,030 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,9 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,060 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zefiro Methane -0,210 CAD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Zefiro Methane in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 29,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 58,71 Millionen CAD im Vergleich zu 45,20 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at