Zefiro Methane stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zefiro Methane hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,7 Millionen CAD – ein Plus von 22,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zefiro Methane 13,7 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at