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18.05.2026 06:31:29
Zefiro Methane vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Zefiro Methane hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,070 CAD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 51,45 Prozent auf 15,1 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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