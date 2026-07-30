Zehnder Group im ersten Halbjahr 2026 mit Umsatzwachstum bei verbesserter Profitabilität

Gränichen (CH), 30. Juli 2026: Die Zehnder Group (SIX: ZEHN), eine international führende Anbieterin von Gesamtlösungen für komfortables, energieeffizientes und gesundes Raumklima, erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2026 einen um 3% (organisch +4%1) höheren Umsatz von 394.9 Mio. EUR. Das Lüftungssegment trug massgeblich zum Umsatzwachstum bei. Die Gruppe erzielte ein operatives Ergebnis (EBIT) von 32.2 Mio. EUR (–1%), was einer EBIT-Marge von 8.2% entspricht. Das bereinigte EBIT1 stieg auf 37.7 Mio. EUR (Vorjahr: 32.7 Mio. EUR) und eine Marge von 9.5% (Vorjahr: 8.5%). Es entstanden Einmalkosten im Zusammenhang mit der Einführung einer divisionalen Organisationsstruktur in Europa von 5.5 Mio. EUR. Der Reingewinn der Gruppe für das erste Halbjahr 2026 stieg um 2% auf 23.9 Mio. EUR (Vorjahr: 23.5 Mio. EUR).

Lüftungsgeschäft mit positiver Umsatzdynamik

Das Lüftungssegment erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen um 7% höheren Umsatz (organisch +8%) von 272.1 Mio. EUR (Vorjahr: 254.1 Mio. EUR). Dies entspricht einem Anteil von 69% (Vorjahr: 66%) am Gesamtumsatz. Die positive Umsatzentwicklung erstreckte sich über alle Bereiche des Lüftungssegments, von Wohnraumlüftungen über Clean Air Solutions bis hin zu Wärmetauschern.

In der Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) erwirtschaftete das Lüftungssegment 220.5 Mio. EUR und somit einen um 7% höheren Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Vorjahr: 205.7 Mio. EUR; organisch +7%). Hier zeigte sich eine differenzierte Entwicklung auf Länderebene. In den Wachstumsmärkten Niederlande, Spanien und Tschechien erzielte Zehnder organisches Umsatzwachstum. Auch in Deutschland entwickelte sich das Geschäft trotz weiterhin rückläufiger Neubauaktivitäten positiv. Demgegenüber lag der Umsatz im Vereinigten Königreich unter dem Vorjahresniveau. Dort kam es aufgrund verzögerter Genehmigungsverfahren zu einer Verlangsamung der Neubautätigkeiten.

Der Umsatz im Lüftungssegment in der Region Nordamerika stieg um 12% auf 42.1 Mio. EUR (Vorjahr: 37.5 Mio. EUR; organisch +18%). Das starke Wachstum in den USA und in Kanada ist auf Marktanteilsgewinne, den gezielten Ausbau des Vertriebsnetzes und die konsequente Umsetzung unserer Wachstumsstrategie zurückzuführen.

Der Umsatz in der Region Asien-Pazifik ging um 13% auf 9.5 Mio. EUR (Vorjahr: 10.9 Mio. EUR) zurück. Die Neubauaktivitäten in China waren im ersten Halbjahr 2026 weiter rückläufig. Gründe hierfür sind ein hohes Leerwohnungsangebot sowie die verhaltene Nachfrage nach Wohneigentum.

Ergebnisverbesserung im Lüftungsgeschäft

Im Lüftungssegment wuchs das bereinigte EBIT1 im ersten Halbjahr 2026 um 13% auf 37.8 Mio. EUR (Vorjahr: 33.3 Mio. EUR). Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge1 von 13.9% (Vorjahr: 13.1%). Die Einmalkosten aufgrund der Einführung einer divisionalen Organisationsstruktur in Europa beliefen sich im Bereich Lüftungen auf 3.8 Mio. EUR. Das EBIT lag bei 34.0 Mio. EUR (Vorjahr: 33.3 Mio. EUR) und einer EBIT-Marge von 12.5% (Vorjahr: 13.1%). Das höhere Umsatz- bzw. Absatzvolumen waren die wesentlichen Treiber der Margenverbesserung.

Stabilisierung des Heizkörpervolumens in Europa

Das Heizkörpersegment verzeichnete im ersten Halbjahr einen Umsatz von 122.7 Mio. EUR (Vorjahr: 128.7 Mio. EUR). Damit verringerte sich der Umsatz um 5% (organisch –3%).

In der Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) lagen im Heizkörpersegment die Umsätze mit 104.5 Mio. EUR nahezu auf Vorjahresniveau (Vorjahr: 105.8 Mio. EUR). Es zeigten sich regionale Unterschiede. Frankreich, das Vereinigte Königreich und Italien verzeichneten Umsatzrückgänge. Dies war vorwiegend bedingt durch eine allgemeine Unsicherheit und den Wettbewerb durch preisgünstigere Heizkörpermodelle. Demgegenüber verzeichneten Deutschland, die Niederlande und die Schweiz Umsatzzuwächse.

In der Region Nordamerika lag der Gesamtumsatz im Heizkörpersegment bei 17.1 Mio. EUR, einem Minus von 17% (Vorjahr: 20.7 Mio. EUR, organisch –10%).

Die Region Asien-Pazifik verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 erneut einen nachfragebedingten Umsatzrückgang auf 1.1 Mio. EUR (Vorjahr: 2.2 Mio. EUR).

Optimierungsmassnahmen bei Heizkörpern greifen, doch die Profitabilität ist weiter unter Druck

Im Heizkörpersegment betrug das bereinigte EBIT1 im ersten Halbjahr 2026 –0.1 Mio. EUR (Vorjahr:

–0.7 Mio. EUR), was einer bereinigten EBIT-Marge1 von –0.1% entspricht. Das EBIT lag bei –1.8 Mio. EUR (Vorjahr: –0.7 Mio. EUR) und die entsprechende Marge lag bei –1.4%. Die Einmalkosten aufgrund der Einführung einer divisionalen Organisationsstruktur in Europa beliefen sich im Bereich Heizkörper auf 1.6 Mio. EUR. Die Profitabilität im Heizkörpersegment wurde weiterhin durch einen anhaltenden Preisdruck sowie eine Verschiebung zu preisgünstigeren Modellen belastet. Die eingeleiteten Optimierungs- und Kostensenkungsmassnahmen zeigen allmählich positive Ergebnisse, aber erzielten im Berichtszeitraum noch nicht ihre volle Wirkung.

Niedrigerer Geldfluss aus Betriebstätigkeit und gestiegene Nettoliquidität

Der Geldfluss aus Betriebstätigkeit ging im ersten Halbjahr 2026 auf 5.1 Mio. EUR (Vorjahr: 22.9 Mio. EUR) zurück. Der Rückgang war in erster Linie auf einen strategischen Aufbau der Lagerbestände zurückzuführen, um angesichts der anhaltenden Schwankungen in der Lieferkette eine unterbrechungsfreie Lieferfähigkeit zu gewährleisten, sowie auf höhere Forderungen gegenüber Kunden aufgrund des Umsatzwachstums im Bereich Lüftungen. Im ersten Halbjahr 2026 investierte die Zehnder Group 9.4 Mio. EUR (Vorjahr: 7.5 Mio. EUR) in Sachanlagen.

Im ersten Halbjahr 2026 wurden Dividenden in Höhe von 16.9 Mio. EUR ausbezahlt (Vorjahr: 11.8 Mio. EUR). Die Nettoliquidität1 per Ende Juni 2026 betrug 11.9 Mio. EUR (Vorjahr: Nettoverschuldung1 von 12.6 Mio. EUR). Das Eigenkapital lag bei 276.0 Mio. EUR (Vorjahr: 244.5 Mio. EUR). Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 56% (Vorjahr: 51%).

Ausblick Gesamtjahr 2026

Im ersten Halbjahr stieg die Zahl der Wohnungsbaugenehmigungen in Europa gesamthaft an. Die tatsächliche Bautätigkeit entwickelt sich jedoch mit Verzögerung und bleibt insgesamt auf einem weiterhin niedrigen Niveau. Insbesondere belasten höhere Baukosten und Zinssätze, die auf die globale makroökonomische Unsicherheit und geopolitische Spannungen zurückzuführen sind, weiterhin die Bautätigkeit. Die volatile Situation und die politischen Unsicherheiten insbesondere in Nahost können zu weiteren kostenseitigen Belastungen führen.

Für den Rest des Jahres 2026 erwarten wir sich stabilisierende Renovierungsmärkte und insgesamt eine weiterhin vorsichtige Erholung bei den Neubauten. Hierbei sehen wir regional unterschiedliche Dynamiken mit einem gesamthaft leichten Wachstum, aber noch keine Marktbelebung auf breiter Front. Die Themen Energieeffizienz , zunehmende Bauvorschriften und gesundes Wohnen bleiben die stärksten strukturellen Treiber der Branche.

Folglich erwartet die Zehnder Group für das Gesamtgeschäftsjahr 2026 einen Umsatz zwischen 770 Mio. EUR und 790 Mio. EUR sowie eine bereinigte EBIT-Marge1 ungefähr auf dem Niveau der ersten sechs Monate. Durch die Einführung einer divisionalen Organisationsstruktur in Europa werden im Geschäftsjahr 2026 Einmalkosten in der Grössenordnung von rund 10 Mio. EUR erwartet.

Die Erweiterung des Angebots für Renovierungs- und Mehrfamilienhausprojekte, das Clean-Air-Solutions-Geschäft sowie die zunehmende Bedeutung des Servicegeschäfts werden zusätzliche Wachstumsimpulse liefern. Auf dieser Basis werden die Mittelfristziele bestätigt: Ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von rund 5% und eine bereinigte EBIT-Marge1 von 9 bis 11%.

1Alternative Performancekennzahlen (Alternative Performance Measures, APM) sind Kennzahlen, die unter Swiss GAAP FER nicht definiert sind. Aus diesem Grund kann die Vergleichbarkeit mit ähnlichen Zahlen anderer Unternehmen eingeschränkt sein. Zehnder Group verwendet APM als Steuerungsgrössen für die interne sowie externe Berichterstattung gegenüber Anspruchsgruppen. Weitere Informationen zu den APM finden sich im englischen Halbjahresbericht 2026, abrufbar unter dem Link unten.

Der vollständige Halbjahresbericht 2026 auf Englisch sowie der Lagebericht für das erste Halbjahr 2026 auf Deutsch sind auf unserer Website unter folgendem Link zu finden:

www.zehndergroup.com/de/investor-relations/berichte-und-praesentationen