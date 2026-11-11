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11.11.2026 06:59:13

Zehnder Group konsolidiert Produktion von Wärmetauschern in Europa in Reinsdorf (DE)

Zehnder Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Zehnder Group konsolidiert Produktion von Wärmetauschern in Europa in Reinsdorf (DE)

11.11.2026 / 06:59 CET/CEST

  • Schliessung der Wärmetauscher-Produktion im niederländischen Waalwijk und Integration der Produktion in den Produktionsstandort in Reinsdorf (Deutschland)
  • Zehnder Group setzt operative Effizienzsteigerung fort
  • Restrukturierungskosten von rund 4.0 Mio. EUR erwartet und Investitionen von rund 0.6 Mio. EUR für den Ausbau der Produktionskapazitäten in Reinsdorf geplant
  • Mit der Produktionsverlagerung und Standortschliessung werden jährliche Kosteneinsparungen von rund 2.5 Mio. EUR erwartet

Gränichen (CH), 11. November 2026: Die Zehnder Group (SIX: ZEHN), eine international führende Anbieterin von Gesamtlösungen für komfortables, energieeffizientes und gesundes Raumklima, integriert die Produktion für Wärmetauscher am Standort Waalwijk (Niederlande) in den bestehenden Produktionsstandort Reinsdorf (Deutschland) und wird den Standort Waalwijk schliessen. Die beiden Produktionsstandorte werden konsolidiert, um bestehende Ressourcen in Reinsdorf besser zu nutzen und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit weiter zu stärken. Dieser Schritt ist eine weitere Massnahme der übergeordneten Strategie zur Straffung der Struktur der Zehnder Group mit dem Ziel der Effizienzsteigerung.

Die Produktionsverlagerung nach Reinsdorf soll bis Ende des zweiten Quartals 2027 abgeschlossen sein. Der Bereich Wärmetauscher für Lüftungsgeräte bleibt ein wichtiges Geschäftsfeld der Gruppe.

Im Zusammenhang mit der Schliessung des Standorts Waalwijk und der Verlagerung der Produktion nach Reinsdorf werden voraussichtlich Restrukturierungskosten von rund 4.0 Mio. EUR anfallen. Darüber hinaus sind Investitionen von rund 0.6 Mio. EUR in den Ausbau der Produktionskapazitäten am Standort Reinsdorf geplant. Aus der Produktionsverlagerung und der Standortschliessung werden jährliche Einsparungen von rund 2.5 Mio. EUR erwartet.

Wärmetauscher sind ein zentraler Bestandteil moderner und energieeffizienter Lüftungsgeräte für ein angenehmes und gesundes Raumklima. Im Winter erwärmt der Wärmetauscher die frische und kalte Aussenluft mit der Wärme der Abluft. Im Sommer wird die warme Aussenluft durch die kühlere Abluft temperiert. In kühlen Nächten sorgt ein Bypass zusätzlich für Nachtkühlung. Bei Enthalpie-Wärmetauschern wird ein Teil der Feuchtigkeit aus der Abluft auf die Frischluft übertragen und so ein Austrocknen der Raumluft im Winter reduziert. Im Sommer wird hingegen überschüssige Raumfeuchte effizient abgeführt. Gleichzeitig gewährleisten Wärmetauscher eine hygienische Trennung der Luftströme und verhindern, dass Gerüche, Schadstoffe oder andere Verunreinigungen aus der Abluft in die Zuluft gelangen.

 

Nächste Termine

Jahresumsatz 2026 15. Januar 2027
Integrierter Geschäftsbericht 2026 und Medien-/Analystenkonferenz 2027   25. Februar 2027
Generalversammlung 2027      8. April 2027
Lagebericht Halbjahr 2027        29. Juli 2027

Kontakt

René Grieder
Mitglied der Gruppenleitung, CFO
Zehnder Group AG, 5722 Gränichen (CH)
investor-relations@zehndergroup.com

Alexander Kamb
Head of Investor Relations & Communications
Zehnder Group AG, 5722 Gränichen (CH)
investor-relations@zehndergroup.com

Diese Medienmitteilung erscheint in Deutsch und Englisch. Die deutsche Version ist massgebend. Weitere Informationen zur Zehnder Group finden Sie auf www.zehndergroup.com.

Firmenprofil

Die Zehnder Group bietet weltweit führende Lösungen für komfortables, energieeffizientes und gesundes Raumklima an. Die Produkte und Dienstleistungen der Gruppe umfassen Heizung, Kühlung, Raumlüftung und Luftreinigung. Die Gruppe entwickelt und fertigt ihre Produkte in eigenen Werken in Europa, China und Nordamerika. Im Geschäftsjahr 2025 beschäftigte die Zehnder Group rund 3600 Mitarbeitende und erzielte einen Umsatz von 761 Mio. EUR. Die Gesellschaft ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valorensymbol: ZEHN, Valorennummer: 27 653 461). Die nicht kotierten Namenaktien B werden durch die Graneco AG gehalten, die durch die Familien Zehnder kontrolliert wird.
Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ in Bezug auf das Geschäft, die Entwicklung und die wirtschaftliche Leistung der Zehnder Group enthalten. Diese Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie zum Beispiel höhere Gewalt, Wettbewerbsentwicklung, gesetzgeberische sowie regulatorische Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, die Fähigkeit, Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen des Rechnungsstandards oder der Rechnungsrichtlinien, Verzögerung/ Verhinderung, Genehmigungen von Behörden einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder nachteilige Berichterstattung. All diese Punkte können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse erheblich von den Aussagen dieser Pressemitteilung abweichen. Zehnder Group übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern.


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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Zehnder Group AG
Moortalstrasse 1
5722 Gränichen
Schweiz
Telefon: +41 62 855 15 21
E-Mail: investor-relations@zehndergroup.com
Internet: www.zehndergroup.com
ISIN: CH0276534614
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2432260

 
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