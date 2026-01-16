Zehnder Group steigert Umsatz in anspruchsvollem Marktumfeld. Lüftungsumsatz liegt erstmals über 500 Mio. EUR.

Gränichen (CH), 16. Januar 2026: Die Zehnder Group (SIX: ZEHN), eine international führende Anbieterin von Gesamtlösungen für komfortables, energieeffizientes und gesundes Raumklima, erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 760.7 Mio. EUR (ungeprüft; Vorjahr 705.8 Mio. EUR) und damit 8% (organisch +7%) mehr als im Vorjahr. Die Siber-Akquisition in Spanien im Juli 2024 trug mit 3% positiv zum Gesamtumsatzwachstum bei. Währungseffekte beeinflussten den Umsatz mit –1%, und der Verkauf des Climate-Ceiling-Solutions-Geschäftsbereichs minderte das Umsatzwachstum ebenfalls um 1%. In allen wichtigen Ländern wuchs die Nachfrage im Lüftungssegment, teilweise bedingt durch Nachholeffekte. Der Umsatzanstieg ist sowohl auf neue Bauvorschriften als auch Marktanteilsgewinne zurückzuführen. Die Nachfrage und der Umsatz im Heizkörpersegment hingegen gingen weiter zurück.

Umsatzwachstum dank deutlich stärkerem Lüftungssegment

Der Gesamtumsatz im Lüftungssegment wuchs im Gesamtjahr 2025 deutlich um 18% (organisch +15%) auf 501.7 Mio. EUR. Die Akquisition von Siber in Spanien trug mit ca. 5% positiv zum Lüftungsumsatz bei. Im zweiten Halbjahr stieg der Lüftungsumsatz organisch um 14%. Währungseffekte lagen bei rund –1%. Alle drei Geschäftsbereiche Raumlüftungen, Wärmetauscher und industrielle Luftreinigungslösungen trugen positiv zur Umsatzentwicklung bei. Das Lüftungssegment erreichte im Berichtsjahr einen Anteil von 66% (Vorjahr: 60%) am Gesamtumsatz der Zehnder Group.

Der Lüftungsumsatz stieg in der Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) um 23% (organisch +16%) auf 403.3 Mio. EUR (Vorjahr: 328.4 Mio. EUR). Die Mehrheit der Länder in dieser Region verzeichnete ein Umsatzwachstum. Im Vereinigten Königreich, in den Niederlanden und in Polen fiel das Wachstum besonders deutlich aus. Die Einführung neuer Bauvorschriften im Vereinigten Königreich erhöhte die Nachfrage nach Innenraumlüftungen. Davon profitierte das Ersatzgeschäft für bestehende Gebäude.

Der Umsatz im Lüftungssegment in Nordamerika erhöhte sich um 7% auf 76.1 Mio. EUR (Vorjahr: 71.1 Mio. EUR). Hier konnte insbesondere der Marktanteil in Kanada gesteigert werden.

In der Region Asien-Pazifik sank der Umsatz um 10% auf 22.3 Mio. EUR (Vorjahr: 24.7 Mio. EUR). Die schwache Immobilienmarktentwicklung und der überdurchschnittliche Leerstand bei Wohneinheiten in China dämpften die Nachfrage im Lüftungsbereich in dieser Region erneut.

Schwächere Renovierungstätigkeit dämpft Heizkörperumsatz

Das Heizkörpersegment erreichte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 259.0 Mio. EUR und lag damit 8% (organisch –5%) unter dem Umsatz des Vorjahres von 281.6 Mio. EUR. Der Anteil des Heizkörperumsatzes lag im Berichtsjahr bei 34% (Vorjahr: 40%) des Gesamtumsatzes der Zehnder Group.

In der Region EMEA ging der Umsatz im Heizkörpersegment um 8% auf 216.5 Mio. EUR (Vorjahr: 235.9 Mio. EUR) zurück. Der Umsatzrückgang aus dem Vorjahr setzte sich im Geschäftsjahr 2025 weiter fort. Deutschland und Frankreich waren von dieser Entwicklung am stärksten betroffen. Dies war vor allem bedingt durch tiefere Renovierungstätigkeiten und den Trend zu preisgünstigeren Radiatormodellen in Folge wirtschaftlicher Unsicherheiten.

Der Heizkörperumsatz in der Region Nordamerika lag mit 38.0 Mio. EUR auf Vorjahresniveau (Vorjahr: 38.5 Mio. EUR). Dort blieb die Nachfrage nach hochwertigen Designheizkörpern und elektrischen Badheizkörpern mehrheitlich stabil.

Der Umsatz in der Region Asien-Pazifik sank um 38% auf 4.5 Mio. EUR (Vorjahr: 7.2 Mio. EUR). Der Umsatzrückgang ist massgeblich auf den weiterhin schwachen Bausektor zurückzuführen.

Details zum Umsatz 2025 nach Regionen und Segmenten (ungeprüft) sind im Anhang ersichtlich.

Der vollständige Jahresabschluss 2025 wird am 26. Februar 2026 publiziert und auf unserer Website unter folgendem Link zu finden sein:

www.zehndergroup.com/de/investor-relations/mitteilungen