Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
04.09.2026 17:43:31
Zeitenwende in Wolfsburg: VW-Arbeitnehmer geben viel preis - und Blume gewinnt
Der radikale Umbau von Volkswagen kann beginnen. Der Aufsichtsrat gibt einstimmig grünes Licht - die Arbeitnehmerseite und das Land Niedersachsen tragen den Plan mit. Der Vorstand um VW-Chef Blume setzt sich damit durch. Für die Beschäftigtenvertreter bleibt jetzt die Frage, wie hart die Folgen ausfallen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) St.
Analysen zu Volkswagen (VW) St.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) St.
|82,00
|2,44%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|81,34
|2,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.