Commerzbank Aktie

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WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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29.09.2026 06:36:00

Zeitung: Unicredit will bald Kontrolle bei Commerzbank übernehmen

Der Chef der italienischen Bank-Austria-Mutter UniCredit, Andrea Orcel, arbeitet laut einem Zeitungsbericht daran, in den nächsten Monaten die Kontrolle über die deutsche Commerzbank zu übernehmen. Sobald die nötigen Genehmigungen zur Übernahme der Bank vorlägen, wolle er eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, berichtete die "Financial Times" am Dienstag unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen.

Möglicherweise schon im Jänner wolle er Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp ablösen und den Aufsichtsrat umbauen.

mri

ISIN IT0005239360 DE000CBK1001 IT0005239360 WEB https://www.unicreditgroup.eu https://www.commerzbank.de/ http://www.bankaustria.at

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