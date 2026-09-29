Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|
29.09.2026 06:36:00
Zeitung: Unicredit will bald Kontrolle bei Commerzbank übernehmen
Der Chef der italienischen Bank-Austria-Mutter UniCredit, Andrea Orcel, arbeitet laut einem Zeitungsbericht daran, in den nächsten Monaten die Kontrolle über die deutsche Commerzbank zu übernehmen. Sobald die nötigen Genehmigungen zur Übernahme der Bank vorlägen, wolle er eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, berichtete die "Financial Times" am Dienstag unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen.
Möglicherweise schon im Jänner wolle er Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp ablösen und den Aufsichtsrat umbauen.
mri
ISIN IT0005239360 DE000CBK1001 IT0005239360 WEB https://www.unicreditgroup.eu https://www.commerzbank.de/ http://www.bankaustria.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commerzbank
|
06:00
|Unicredit’s Orcel moves to seize control of Commerzbank within months (Financial Times)
|
28.09.26
|EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
28.09.26
|EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
25.09.26
|EQS-PVR: Commerzbank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
25.09.26
|XETRA-Handel: DAX bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
25.09.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
25.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
25.09.26
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Commerzbank
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|42,40
|-0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen beenden Handel im Minus -- ATX schließt über 7.000-Punkte-Marke -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte nur knapp im Minus. Die US-Börsen zeigten sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.