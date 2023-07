Zeitweise Probleme mit dem Senden von Nachrichten in Slack - Salesforce-Aktie dennoch höher

Der Büro-Kommunikationsdienst Slack hatte am Donnerstag weltweit mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen.

"Benutzer haben möglicherweise Probleme mit dem Senden von Nachrichten in Slack", teilte der Dienst am Donnerstag zunächst auf seiner Status-Seite mit. Außerdem war die Suchfunktion gestört. Nach gut einer Stunde gab der Dienst wieder grünes Licht. "Slack ist einsatzbereit und läuft", hieß es am Donnerstagmittag auf der Status-Seite. Der Dienst, der eine Art Büro-Chat sowie Möglichkeiten zu Video- und Sprachunterhaltungen bietet, gehört seit einigen Jahren dem Unternehmenssoftware-Spezialisten Salesforce

Die Salesforce-Aktie notiert an der NYSE zeitweise 0,24 Prozent höher bei 226,11 US-Dollar.

/chd/DP/ngu

SAN FRANCISCO (dpa-AFX)