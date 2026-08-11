mDR Aktie
WKN: 914069 / ISIN: SG1N26909308
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11.08.2026 15:06:00
Zeitzeugen berichten: AR-App zum Mauerbau von WDR und MDR
Ab sofort berichten drei Zeitzeugen via kostenloser AR-App von der deutschen Teilung. Das Projekt ist offen für weitere Schülerfragen bis Anfang Oktober.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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