Nintendo Aktie

Nintendo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007

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10.06.2026 09:11:00

Zelda: Nintendo kündigt Switch-2-Remake von „Ocarina of Time“ an

Nintendo hat ein Remake von „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“ nur für die Nintendo Switch 2 angekündigt. Es erscheint noch 2026.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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