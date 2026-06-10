Nintendo Aktie
WKN: 864009 / ISIN: JP3756600007
|
10.06.2026 09:11:00
Zelda: Nintendo kündigt Switch-2-Remake von „Ocarina of Time“ an
Nintendo hat ein Remake von „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“ nur für die Nintendo Switch 2 angekündigt. Es erscheint noch 2026.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nintendo Co. Ltd.
|
13.05.26
|Nintendo needs Super Mario once again (Financial Times)
|
11.05.26
|Nintendo-Aktie trotz Rekordumsatz tiefrot: Schwacher Ausblick und steigende Speicherchipkosten belasten (finanzen.at)
|
08.05.26
|Preissprung bei Switch 2 treibt Nintendo-Aktie an (finanzen.at)
|
08.05.26
|Nachfrage nach Switch-2-Konsole treibt Nintendo an (dpa-AFX)
|
07.05.26