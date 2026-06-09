ERA Mining Machinery Aktie
WKN DE: A0X91P / ISIN: KYG3108S1066
|
09.06.2026 23:55:19
Zelenskyy angers Poland with WWII-era name for army unit
Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy has sparked outrage in Poland by choosing a name that carries Nazi connotations for a Ukrainian army unit. Can Polish PM Donald Tusk smooth things over?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!