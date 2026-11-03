Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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03.11.2026 12:59:22
Zelenskyy arrives in Berlin for talks with Merz on air defense and energy support ahead of US-led negotiations with Russia
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has arrived in Berlin for talks with German Chancellor Friedrich Merz. Kyiv is seeking more air defense missiles and help keeping its energy system running through winter.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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