Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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28.07.2026 15:27:19
Zelenskyy to meet Trump as Ukraine seeks stronger air defense
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy is in the United States to press for stronger military cooperation, as Kyiv and Moscow intensify long-range strikes amid stalled peace efforts.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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