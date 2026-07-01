Alumina Aktie

Alumina für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 164281 / ISIN: AU000000AWC3

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01.07.2026 19:10:35

Zelenskyy urges EU to sanction Russian-owned alumina plant in Ireland

Call on the opening day of Dublin’s EU presidency adds to pressure over Aughinish Alumina smelterWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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