Die Zementindustrie sorgt sich wegen der geografischen Lage Österreichs um eine EU-Förderung im Rahmen des Clean Industrial Deals. Das Finanzierungsinstrument namens Industrial Decarbonisation Bank drohe zum Vorteil für Nordsee-Anrainerstaaten zu werden, da an Standorten wie Rotterdam oder Antwerpen förderbare CO2-Infrastruktur bereits besteht. Auch der Aufbau von CO2-Infrastruktur, den die hiesige Zementindustrie vorantreibt, gehöre gefördert. Wien müsse in Brüssel handeln.

Die EU-Kommission müsse bei in den Förderphasen eigene Vergaberunden mit reserviertem Budget für Projekte vorsehen, die auf den Aufbau einer CO2-Infrastruktur angewiesen sind, so die Forderung der Vereinigung der heimischen Zementindustrie (VÖZ). Regionen mit ausgebauter CO2-Infrastruktur hätten laut den derzeit geplanten EU-Förderregeln einen doppelten Vorsprung. Von 2028 bis 2030 können sich ihre Unternehmen früher um Mittel bewerben, ab 2031 in den Auktionen oft mit niedrigeren Fördergeboten punkten.

VÖZ: Regierung muss in Brüssel beim EU-Umweltrat auf Änderung drängen

Die nächste Station ist der EU-Umweltrat am 11. Dezember 2026 unter irischem Vorsitz. Bis dahin müsse die Bundesregierung in Wien aus Sicht der VÖZ in Brüssel auf eine Änderung der Vergaberegeln drängen. Denn vergibt die EU-Kommission Fördermittel zuerst nach 'Wer zuerst kommt, mahlt zuerst' und später allein nach den niedrigsten CO2-Vermeidungskosten, benachteilige sie Österreichs Industrie massiv.

"Unsere Unternehmen starten bei der Dekarbonisierung unter schwierigeren Voraussetzungen als ihre Wettbewerber in anderen EU-Staaten. Als Binnenland fehlt uns der direkte Zugang zu Offshore-CO2-Speichern, auch CO2-Transport-, Wasserstoff- und leistungsfähige Strominfrastruktur stehen noch nicht im erforderlichen Ausmaß zur Verfügung", so VÖZ-Geschäftsführer Sebastian Spaun. "Nach den geplanten Vergaberegeln haben selbst besonders effiziente Werke schlechtere Förderchancen, obwohl sie die fehlende Infrastruktur weder verursacht haben noch selbst bereitstellen können."

Fließen Fördermittel vor allem in bereits gut erschlossene Regionen, verlieren jene mit deutlich schwächer ausgebauter CO2-Infrastruktur Zukunftsinvestitionen und industrielle Wertschöpfung, warnt die VÖZ mit Blick auf Österreich. Europa dürfe mit seiner Förderpolitik keine Industriewüsten schaffen.

phs/tpo