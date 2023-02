Zementkonzern Holcim setzt auf starkes US-Geschäft

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Zementkonzern Holcim geht von einem boomenden US-Markt aus - selbst ohne die von der Regierung beschlossenen milliardenschweren Investitionsanreize.

"Die USA sind der beste Markt für Holcim, der beste Markt für Baustoffe, und wir werden ein sehr starkes Jahr 2023 in den USA haben", sagte der Chef des Weltmarktführers, Jan Jenisch, am Freitag. Die Auftragslage in den Vereinigten Staaten sei sehr gut. "Die Auftragsbücher sind noch nicht mal von all den umfangreichen Gesetzen beeinflusst, die verabschiedet wurden, wie beispielsweise dem Anti-Inflations-Gesetz", erklärte Jenisch. "Das wird erst später in diesem Jahr wirksam."

Auch Konkurrent Heidelberg Materials erwartet von den von den milliardenschweren Investitions-Anreizen in den USA eine Belebung seiner dortigen Geschäfte. Das Subventionspaket der US-Regierung zur Förderung umweltfreundlicher Technologien - der sogenannte Inflation Reduction Act (IRA) - hat ein Volumen von 370 Milliarden Dollar.

(Bericht von Paul Arnold, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)