Zen: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Zen hat am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 THB erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,99 Prozent auf 977,3 Millionen THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,03 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,150 THB je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Zen ein Gewinn pro Aktie von 0,190 THB in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 3,95 Milliarden THB, gegenüber 4,07 Milliarden THB im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 2,90 Prozent präsentiert.

