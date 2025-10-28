Zen Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Zen Technologies veröffentlichte am 25.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,61 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 7,26 INR je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 28,23 Prozent auf 1,74 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,42 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at