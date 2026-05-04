Zen Technologies stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zen Technologies lud am 01.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 3,51 INR. Im letzten Jahr hatte Zen Technologies einen Gewinn von 11,24 INR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 1,78 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 45,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zen Technologies 3,25 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 21,52 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 32,07 INR erwirtschaftet worden.

Zen Technologies hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 6,88 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 29,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 9,74 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at