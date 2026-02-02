Zen Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Zen Technologies lud am 31.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,09 INR. Im Vorjahresviertel waren 4,42 INR je Aktie erzielt worden.

Zen Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,78 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,52 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at