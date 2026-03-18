Zenas BioPharma präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Zenas BioPharma hat am 16.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 5,17 USD gegenüber -1,260 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 8,440 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Zenas BioPharma ein Ergebnis je Aktie von -11,890 USD vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 100 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,00 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 5,00 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at