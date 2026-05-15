Zenas BioPharma präsentierte Quartalsergebnisse

Zenas BioPharma lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Zenas BioPharma ein Ergebnis je Aktie von -0,800 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at