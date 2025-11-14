Zenas BioPharma stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Zenas BioPharma äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,22 USD. Im Vorjahresquartal waren -5,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at