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05.06.2026 06:31:29
Zenatech: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Zenatech hat am 03.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 675,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,8 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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