Zenatech stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Zenatech hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,040 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1212,50 Prozent auf 3,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

