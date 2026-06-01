BKW Aktie

BKW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662

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01.06.2026 16:00:00

Zendure Solarflow 2400 AC im Test: AC-Speicher fürs BKW mit 86 % Wirkungsgrad

Modularer AC-Speicher bis 17,28 kWh, mit offener Home-Assistant-Anbindung – aber ohne PV-Eingänge und auf den AB3000X-Akku festgelegt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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