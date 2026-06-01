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01.06.2026 06:31:29
Zenergy Registered B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Zenergy Registered B präsentierte am 29.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,09 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,890 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 41,92 Prozent zurück. Hier wurden 4,4 Millionen SEK gegenüber 7,6 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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