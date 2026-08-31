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31.08.2026 06:31:29
Zenergy Registered B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Zenergy Registered B hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Zenergy Registered B hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,320 SEK je Aktie gewesen.
Zenergy Registered B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,2 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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