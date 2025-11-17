ZENHOREN: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ZENHOREN hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 16,83 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ZENHOREN 15,72 JPY je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,50 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 6,38 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at