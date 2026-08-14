ZENHOREN verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ZENHOREN hat am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 28,64 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ZENHOREN 23,49 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,69 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ZENHOREN einen Umsatz von 6,51 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at