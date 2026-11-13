ZENHOREN: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ZENHOREN hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 27,49 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ZENHOREN noch ein Gewinn pro Aktie von 16,83 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,97 Prozent auf 6,75 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at