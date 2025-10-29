Zenicor Medical Systems AB: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Zenicor Medical Systems AB äußerte sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Zenicor Medical Systems AB hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,070 SEK je Aktie gewesen.

Zenicor Medical Systems AB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,8 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at