Zenicor Medical Systems AB legte Quartalsergebnis vor

Zenicor Medical Systems AB präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 SEK, nach -0,050 SEK im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,8 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,1 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at