Zenicor Medical Systems AB: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Zenicor Medical Systems AB hat am 31.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zenicor Medical Systems AB in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,4 Millionen SEK im Vergleich zu 7,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at